Тексты для внутриней оптимизации

Профессиональная работа, которую могу порекомендовать другим заказчикам. Весь оговоренный объем выполнен качественно и без задержек. Описания товаров получились креативные и интересные, статья на главную - продающей, а ключи все на своем месте. Так что всем доволен, особенно общением, Ирина очень приятная и позитивная личность.