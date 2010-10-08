Нужен рерайт текстов финансовой тематики

Пункты такие:

Услуги по организации и сопровождению бизнеса - 3000 знаков.

Экспертиза проектов и аудит компаний - 3000 знаков

Юридические услуги для коммерческих организаций - 2500 знаков

Консультации по вопросам инвестирования - 1000 знаков

по вопросам инвестирования в недвижимость в росиии - 700 знаков

по вопросам инвестирования в недвижимость зарубежем - 700 знаков

по вопросам инвестирования в ценные бумаги - 700 знаков

по вопросам инвестирования в готовый бизнес - 700 знаков

Итого около 13000 знаков

Потом с полученного надо сделать 1 вариант рерайта для сателита.

Учитывая, что на сайтах часто пишут одно и тоже - нужен человек который хорошо оперирует терминологией.

Качественно, грамотно. Показать портфолио в данной тематике.