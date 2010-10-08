Консультация по PDF спецификации

Здравствуйте! Нужна статья скрытого рекламного характера по лодочной теме. Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/tz-airboat.doc ТЗ аналогичного характера и поэтому переписывать не стал. Единственное что меняется - ключевик: "резиновая лодка". Это продолжение ряда работ начатого в конкурсе: http://www.weblancer.net/projects/221584.html Существенное отличие ...