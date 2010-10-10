Приватно для Никитин Андрей (Zeus90)

Нужна статья, рассказывающая начинающим заказчикам как нужно заказывать SEO-копирайтинг. Расскажите в статье: - что такое ключевые слова; - что такое метод шинглов; - зачем нужен advego.plagiatus; - ваши личные пожелания заказчикам и темы, которые вы считаете правильным раскрыть в ...