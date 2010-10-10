Приватно для Никитин Андрей (Zeus90)

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки150 просмотров
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Написание статей по цене 1,5$ за 1000 знаков

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Очень хороший автор, рекомендую. Его тексты приятно и интересно читать :)
Приятный в работе, ответственный и вообще крайне положительный заказчик. Рекомендую для сотрудничества! :)
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