Создать рекламные обьявления

Информация о ремонте ауди-видео техники, компьютеров. Написание кратких руководств для установки программного обеспечения, настройке сетей, и т.д Новости, новинки аудио-видео компьютерной техники. Иногда буду присылать список ключевых слов, которые нужно использовать в статьях, плюс статьи на Ваше ...