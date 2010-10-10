Наполнение форума тематики "машиностроение"

Ищу человека, скорее даже партнера, который будет добавлять новости на сайт http://all-soundtracks.ru/ Оплата происходит вот за что: Вы добавляете на сайт новости и получаете символическую оплату за каждую новость + если вы будете заливать файлы на свой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форум тематики "машиностроение".
Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов.
Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю.
Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и зарегистрировать их, почтовые ящики я предоставлю. Далее внести их в файл - пример в другой таблице. У каждого пользователя нужно заполнить профиль - см. пример.
От одного пользователя можно публиковать не более 2-х тем и 3 ответов. Если задаются вопросы участниками форума, то можно отвечать и более 3-х раз.
Тема должна содержать около 1000 символов с пробелами, быть уникальной, тематической и интересной. Гиперссылки(на источники и примеры) использовать можно только в крайних случаях - лучше цитировать прямо на форуме.
Бюджет:
1 тема - 1 доллар.
1 развернутый (от 300 символов) ответ - 0,5 доллара
1 краткий ответ - 0,25 доллара
Сначала предполагается тестовое задание - 20 тем и 30 ответов.
Интересуют исполнители с техническим образованием и пониманием тематики (желательно работники машиностроительных предприятий). других просьба не беспокоить.
Нужно делать по 5 и более тем и ответов в день (итого более 10 постов).
Тестовое задание будет отмечено при начале работ - выделю разделы в таблице Форум.Копирайтинг.Учет2.xls - см. прикрепленный.
бюджет на тестовое - 35 долларов (20 тем и 30 ответов).
Нужно также по диагонали читать, что пишут другие в разделе и не повторять постов.
Далее нужно будет участвовать в дискуссиях пользователей.
Интересует долгосрочное сотрудничество с профессиональными людьми, создающими действительно интересные темы.
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