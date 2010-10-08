Описание сайта.

Всего ссылок 1170 Требуется придумать текст До ссылки и ПОСЛЕ Требуется сделать до утра понедельника, по этому задание скорее всего будет разделено на пару исполнителей, если по скорости один человек не справится. Пишите сколько успеете сделать ссылок + ...
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Нужно грамотно составить описание большого сайта.
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