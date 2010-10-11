Текст ссылок для sape

КопирайтингЗавершен1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всего ссылок 1170

Требуется придумать текст До ссылки и ПОСЛЕ

Требуется сделать до утра понедельника, по этому задание скорее всего будет разделено на пару исполнителей, если по скорости один человек не справится.

Пишите сколько успеете сделать ссылок + стоимость

Заранее спасибо

13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
africanrace
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$9
1 день
Все было сделано так КАК НАДО, быстро и по сходной цене. Спасибо за работу.
Хороший заказчик. приятный в общении с адекватными требованиями. оплатил даже комиссию сервиса. за что отдельное спасибо. рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создать рекламные обьявления

    Нужно создать рекламные обявления для Яндекс.Директ и Гугл.Адвордс (только написать текст и ключевые слова!) Они должны соответствовать ограничениям данных систем (количество знаков) (и разделители ключевых слов) Проще говоря - без напильника должен произойти копи-паст в рекламную кампанию. Магазин ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание кратких руководств

    Информация о ремонте ауди-видео техники, компьютеров. Написание кратких руководств для установки программного обеспечения, настройке сетей, и т.д Новости, новинки аудио-видео компьютерной техники. Иногда буду присылать список ключевых слов, которые нужно использовать в статьях, плюс статьи на Ваше ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Придумать название для интернет агентства.

    $50

    Итак задача. Придумать интересное название для агентства. Основное направление - комплексная реклама в сети(seo, smo, контекстная реклама), веб аналитика. Как дополнительно - разработка сайтов и прочие мелочи. Необходимо чтобы был свободен под название домен в зоне ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по PDF спецификации

    $100

    Нужна консультация по PDF спецификации. Нужен человек с ОЧЕНЬ хорошими знаниями формата PDF. А именно требуется знание фильтров, особенно flatedecode. Как можно использовать нестандартный flatedecode.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт текстов финансовой тематики

    $50

    Пункты такие: Услуги по организации и сопровождению бизнеса - 3000 знаков. Экспертиза проектов и аудит компаний - 3000 знаков Юридические услуги для коммерческих организаций - 2500 знаков Консультации по вопросам инвестирования - 1000 знаков ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнения сайта

    Необходимо наполнения сайта с других источников (источник предоставляю) Обычное копирования новостей по категориям Движок DLE Указывайте цену в рублях за одну новость

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад