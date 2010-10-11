Текст ссылок для sape

Всего ссылок 1170

Требуется придумать текст До ссылки и ПОСЛЕ

Требуется сделать до утра понедельника, по этому задание скорее всего будет разделено на пару исполнителей, если по скорости один человек не справится.

Пишите сколько успеете сделать ссылок + стоимость

Заранее спасибо