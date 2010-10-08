Написать 120 статей по туризму. Срочно!

Доброго времени суток! Требуется 120 статей по туризму. В каждой статье не меньше, чем 2к символов. За 1к символов плачу 1,65$. Оплата WebMoney и ТОЛЬКО ПО ФАКТУ или минимум 10 статей. Отдам заказ групе копирайтеров.

Пример Ваших работ присылайте на почту [email protected], так же не забывайте указаывать Ваши сроки исполнения.