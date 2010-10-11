Текст на главную

КопирайтингЗавершен28 заявок419 просмотров
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Нужно написать текст на главную для сайта одежды и фирменных сумок. Объем 3000 бп. Более подробное ТЗ дам исполнителю. Согласен на предоплату. Основное условие - качественно, грамотно и быстро.

13 лет назад
atommal
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Задание сделано в срок, качественно и грамотно. В дальнейшем буду работать с исполнителем. Очень доволен.
Спасибо! Осталась очень довольна работой с Антоном. ТЗ написано четко, оплата произведена мгновенно! Надеюсь, что будем работать и дальше:)
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