Несколько небольших SEO-статей

Для сайта http://tkavtoplus.ru/ необходимо написать несколько статей с ключевиками.

Как это будет выглядеть:

Статьи нужны для главной, для разделов Грузоперевозки (Еврофура, Газель, До 2-х тонн, До 3-х тонн, До 5-ти тонн, До 10-ти тонн, До 20-ти тонн, Рефрижератор, Термос), Спецтехника (Погрузчики, Тралы, Эвакуаторы, Самогрузы, Краны, Самосвалы, Бульдозеры, Экскаваторы), Такси (Пассажирские газели, Легковое такси, VIP-такси, Автобус ПАЗ).

Всего 21 раздел. Размер каждой статьи 5-6 абзацев по 3-4 предложения в каждом. Первые 2-3 абзаца должны содержать как-раз SEO составляющую. Остальные абзацы могут ее не содержать.

Почему именно первые 2-3 абзаца? После них будет идти ссылка "Читать Далее" и по нажатию на ссылку можно будет прочитать статью полностью, но уже в разделе "Статьи".

Список ключевиков брать из meta в каждой из страниц. Все указывать не обязательно, но выбрать самые логично-подходящие. Так же не забывать про таргетинг: Новосибирск.

Все вопросы в личку. Предлагайте цены и сроки.