Статьи для журнала по технической тематике

Необходимо для сайта компании занимающейся ремонтами общественных помещений и квартир написать текст на главную. По двум направлениям: общественные помещения (офисы :: супермаркеты :: рестораны :: кафе :: бары :: магазины :: салоны :: фитнес-центры :: тРК ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется журналист/копирайтер для написания статей по технической тематике (профессиональные аудио-видео технологии) для отраслевого издания.
Работа для фрилансера на постоянной основе.
От фрилансера потребуется вникнуть в технические нюансы, т.к. в основном о них будет идти речь в статьях.
Желательно - знание английского языка (часть исходных материалов - на английском).
Материалы для статей, которые предоставляет заказчик - пресс-релизы на русском и английском, стенографии интервью и др. материалы + тематика и тезисы.
Просьба в отклике писать приблизительную стоимость (за 1000 знаков с пробелами), приблизительные сроки написания статьи 7000 знаков, ссылку на портфолио (если есть стати по технической тематике - лучше ссылку сразу на них).
Сотрудничество - по результатам выполнения тестового задания (высылается индивидуально после отклика).
Заранее благодарю.
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