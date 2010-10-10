Статьи для журнала по технической тематике

КопирайтингЗакрыт12 заявок264 просмотра
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Добрый день!

Требуется журналист/копирайтер для написания статей по технической тематике (профессиональные аудио-видео технологии) для отраслевого издания.

Работа для фрилансера на постоянной основе.

От фрилансера потребуется вникнуть в технические нюансы, т.к. в основном о них будет идти речь в статьях.

Желательно - знание английского языка (часть исходных материалов - на английском).

Материалы для статей, которые предоставляет заказчик - пресс-релизы на русском и английском, стенографии интервью и др. материалы + тематика и тезисы.

Просьба в отклике писать приблизительную стоимость (за 1000 знаков с пробелами), приблизительные сроки написания статьи 7000 знаков, ссылку на портфолио (если есть стати по технической тематике - лучше ссылку сразу на них).

Сотрудничество - по результатам выполнения тестового задания (высылается индивидуально после отклика).

Заранее благодарю.

13 лет назад
proav
Ольга 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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