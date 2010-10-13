Продаваемый текст для турфирмы

$10
КопирайтингЗавершен21 заявка294 просмотра
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Нужен продаваемый текст для страницы-визитки туристической фирмы (внутренний туризм), текст должен снять недоверие и убедить потенциального клиента что покупка путевок и бронирование отелей у данного туроператора самое лучшее для него решение.

13 лет назад
ZakaT71
Сергей 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Skazo4nitsa
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничество оставило только позитивные чувства. Поразила оперативность в работе. Несмотря на то, что я не писал подробного ТЗ, а дал только общее направление, работа была сделана в короткий срок и с надлежащим качеством. Коммуникабельная и приятная в общении девушка. Мой вердикт простой - обращайтесь к Сказочнице :))
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