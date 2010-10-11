Статьи по тематикам мебель и грузоперевозки

Для сайта http://tkavtoplus.ru/ необходимо написать несколько статей с ключевиками. Как это будет выглядеть: Статьи нужны для главной, для разделов Грузоперевозки (Еврофура, Газель, До 2-х тонн, До 3-х тонн, До 5-ти тонн, До 10-ти тонн, До 20-ти тонн, ...