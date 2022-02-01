Копирайтинг, рекламный текст

Здравствуйте.

Есть примерно вот такой текст

t.me/trader_one_bo

Нужно его как-то исправить.

И чтобы обычные люди замотивированные заходили на биржу.

вот есть еще пример, он лучше конвертит.

t.me/tra_team

Но, тут длинный сильно текст

Посмотрите пожалуйста.

Сколько будет стоить.

Пока 1 текст, в дальнейшем еще понадобятся на такую же тематику