Написание пресс-релиза

Добрый день!Есть срочный заказ написать пресс-релиз.Для этого нужно ознакомиться с текстами и результатами исследования, выбрать в них самую интересную и полезную информацию для релиза.Объем релиза - не более 1 страница А4. Работа срочная, завтра вечером должна быть выполнена. Возьмете?