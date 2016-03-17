Написание статей кредитной тематики

1. Нужно написать статью на главную страницу сайта 800-1000 символов, подобрать тайтлы и описание, с вхождением Кредиты Онлайн.

2. Во все разделы с банковскими предложениями, подобрать тайтлы с СЧ запросами, а так же статьи 3000-4000 символов, всего 8 категорий.

3. Написать статьи по ТЗ:

Все статьи должны быть разбита на абзацы и подтемы, обозначенные заголовками второго уровня.

Воды не более 14% по текст.ру

Все тесты должны быть от 3500 символов до 5000 максимум.

При наполнении, для каждой статьи должна быть картинка!

При написании статей желательно использвать условия кредитных и микрофинансовых предложений.

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