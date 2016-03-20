Здоровье и молодость, с Wellnes.

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Завершен6 заявок171 просмотр

Нужно написать УНИКАЛЬНую (копирайт!) статью на тему:- Здоровье и молодость,с wellnes.

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статья должна быть логически завершена и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.Укажите цену за написание этой статьи целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.Оплата электронными деньгами или переводом с карты.

Статья пишется для сайта:   http://voprekivsemy.ru/

Написание статей
9 лет назад
Pavel-82
Павел 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Navu
Олег 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Текст проверил, все устраивает. Спасибо за качество и быстроту исполнения. Деньги перевел, рекомендую.
Комфортный заказчик, без семи пятниц на неделю. Общение без лишней "воды", 100% польза ответов на уточнения. Мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Navu
Олег 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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