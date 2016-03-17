Бизнес-тексты о такси Внуково

Здравствуйте! Нам требуются профессиональные копирайтеры для написания текстов на сайт о такси Внуково. Ищем только частных исполнителей,услуги студий не интересуют.

Мы не веб-студия,а группа компаний, поэтому тексты нужны только для нашего проекта.

Цель – создать полезные,ёмкие, лёгкие и информативные материалы, которые раскроют премущества, ценность и выгоды наших услуг. А главное – мотивируют читателя заказать наше такси.

Требование к исполнителю:

1) подробно изучать материал по теме и создавать осмысленные тексты;

2) грамотно и вдумчиво писать статьи;

3) обладать ясной мыслью и отличным чувством слога;

4) уметь выделить преимущества услуги и показать выгоды сотрудничества;

5) создавать емкие, полезные материалы с единицами смысла. Без витиеватых фраз, цепочки сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Тавтология, преоназмы, канцеляриты, штампы и словесный мусор – табу;

6) ответственно относиться к каждому заданию и кропотливо работать над каждой строчкой;

7) строго соблюдать дедлайны и читать ТЗ.

Уровень текстов, на который мы ориентируемся (только указанные страницы, а не сайты в целом):

1) http://korporativnoe-taksi.com/

2) http://taxi-5stars.ru/detskoe-taksi

3) http://lyubertsy-taksi.ru/

4) http://taxi-5stars.ru/mezhdugorodnee-taksi

5) http://taksi-mitino.org/

6) http://taxi-5stars.ru/pomoshch-na-doroge

Требования к смысловому наполнению: yadi.sk/i/6HaBe2IvjvHWB

Требования к читабельности: yadi.sk/i/sFhsPk9ijvHY7

РАЗМЕР ОПЛАТЫ:

Предлагаем 100-120 руб./1000 ЗБП. Стоимость зависит от глубины раскрытия темы, легкости слога, убедительности ваших аргументов и т.д. Готовы увеличить цену до 150 руб.за результат.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

По факту выполненной работы удобным для вас способом

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Порядок работы:

Пришлите 3-4 примера ваших лучших работ и укажите стоимость за 1 000 ЗБП. Без выполнения этих требований заявки будут отклоняться!!!

Если ваши работы соответствуют указанным требованиям, то получите тестовое задание. Пробная статья оплачивается, если соответствует указанным требованиям.

P.S. Нам нужны живые, полезные тексты для людей. Поэтому просьба не присылать простыни из буквенной массы ни о чем.