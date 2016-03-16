Добрый день! Требуется написание текстов для сайтов по стройматериалам, бетонным заводам, и не только. Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. ...
Описания для категорий сайта
Необходимо написать 30 небольших текстов (около 500 символов) для каталога сайта. Пример текста в документе. Уникальность по Advego от 80%.
Оплата 30 грн. - 1000 знаков, осуществляется на Приватбанк или Qiwi.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание 2 информационных статей для стоматологической клиники общим объемом 4к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать небольшие описания к карточкам товара (тематика товары для дома). Объем каждого описания 300-350 зн бп., большие не нужны. У некоторых товаров уже есть описание, нужно просто переписать тогда. У других товаров надо написать ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
В связи со значительным увеличением количества клиентов, крупное рекламное агентство полного цикла ищет специалиста по написанию сценариев для аудио-роликов на постоянной удаленной основе. Требования к составлению сценария: 1. Понимание эмоциональной окраски ролика ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим талантливый специалист по копирайтингу для работы над цепочкой писем в рассылку Задача: написать 3-4 письма по направлению продажа семинара. Цель: зацепить аудиторию и получить отклики в виде звонков, писем. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Ищу копирайтера / рерайтера для наполнения сайта, тема - грузоперевозки. Нужно написать 5 небольших (3-5 тыс. символов без пробелов) статей по подробным ТЗ с ключами и требованиями по ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание текстов на разные тематики в формате ответа на вопрос (в стиле ответов мэил ру или большой вопрос ру). Каждый текст 1500-2000 знаков с пробелами. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочно! Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. Оплата - 10 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 50 статей на сайт по квадрокоптерам и дронам Оплата 240 руб. за 1000 знаков. Требования: Интересные грамотные тексты. Уникальность от 95% по etxt или адвего.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1
Нужно написать 4 информационные статьи на тему продажи ветеринарные препаратов для публикации на сторонних площадках. Объем каждой статьи - 2. Обязательные требования: знание тематикиграмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад