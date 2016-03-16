Рерайт / копирайт

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера / рерайтера для наполнения сайта, тема - грузоперевозки.

Нужно написать 5 небольших (3-5 тыс. символов без пробелов) статей по подробным ТЗ с ключами и требованиями по уникальности и тошнотности. Подробное ТЗ пришлю в ЛС или на почту.

До 20го марта.

Оплата - 50 руб за 1000 з.б.п.

Присылайте сразу, пожалуйста, свое портфолио и работы, оставляйте ссылки.