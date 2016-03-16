Рерайт / копирайт

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Закрыт5 заявок237 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера / рерайтера для наполнения сайта, тема - грузоперевозки. 

Нужно написать 5 небольших (3-5 тыс. символов без пробелов)  статей по подробным ТЗ с ключами и требованиями  по уникальности и тошнотности. Подробное ТЗ пришлю в ЛС или на почту. 

До 20го марта.

 

Оплата - 50 руб за 1000 з.б.п. 

Присылайте сразу, пожалуйста, свое портфолио и работы, оставляйте ссылки. 

9 лет назад
Alexandra_Sun
Александра 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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