Требуется копирайтер (бизнес-обучение)

Необходим талантливый специалист по копирайтингу для работы над цепочкой писем в рассылку

Задача: написать 3-4 письма по направлению продажа семинара.

Цель: зацепить аудиторию и получить отклики в виде звонков, писем.

Просьба подавать заявки, если у Вас есть опыт работы с бизнес-аудиторией,

и Ваш копирайтинг действительно имеет высокую конверсию.

Примеры текстов будут преимуществом.

P.S. Нужен тот, кто пишет не по знакам, а действительно хорошо