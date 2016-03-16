Рерайтинг

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Закрыт46 заявок581 просмотр

Требуется рерайт окола 200 статей на женскую тематику: беременность, роды, послеродовой период. Объем работы большой, постоянная загрузка на пару месяцев вперёд. Пишите и оставляйте контакты

9 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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