Добрый день! Требуется написание текстов для сайтов по стройматериалам, бетонным заводам, и не только. Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. ...
Копирайт: текст на 3000 символов
Необходимо написать текст на 3000 символов. Тематика – такси (поиск, вызов и оплата такси через мобильные приложения). Уникальность – 95%.
Заявки фрилансеров
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