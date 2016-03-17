Нужен человек для написания новостей в течение одного завтрашнего дня

Добрый день!

Работа разовая. Нужен грамотный и ответственный исполнитель, который сможет завтра с 9-10 утра по Мск быть на связи и написать около 8-10 новостей.

Ссылки на источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник.

В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю).

Простота изложения и оперативность очень приветствуются.

Оплата - 10 грн. за 1000 зн. (30 руб.)

Жду откликов, заранее всем спасибо!