Технический рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок155 просмотров

Описание оборудования, грузоподъемное. Статей много. Источник даем. Уникальность должна быть максимальная. Оплата по результату, или частями. Киви, ЯД или через обменник. Установка текстов в ворд пресс по написании.

9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Спасибо в срок. Быстро и хорошо.
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата в срок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Бизнес-тексты о такси Внуково

    Здравствуйте! Нам требуются профессиональные копирайтеры для написания текстов на сайт о такси Внуково. Ищем только частных исполнителей,услуги студий не интересуют. Мы не веб-студия,а группа компаний, поэтому тексты нужны только для нашего проекта. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать рерайт .

    Написать рерайт на тему полиэтиленовые трубы 50000 знаков. Большую часть исходников для рерайта даю.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт статей

    Добрый день! Требуется рерайт статей. Тематика - бетон. Уникальный текст — 2000 знаков без пробелов — 150 рублей. Ключ встречается 5 раз. Исходники и предоплата не предоставляются.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтинг

    Требуется рерайт окола 200 статей на женскую тематику: беременность, роды, послеродовой период. Объем работы большой, постоянная загрузка на пару месяцев вперёд. Пишите и оставляйте контакты

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер (бизнес-обучение)

    Необходим талантливый специалист по копирайтингу для работы над цепочкой писем в рассылку Задача: написать 3-4 письма по направлению продажа семинара. Цель: зацепить аудиторию и получить отклики в виде звонков, писем. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен качественный копирайтинг для интернет-магазина

    Необходимо написание статей о товарах для интернет магазина stall.com.ua . Мужчина который разбирается в электронике и гаджетах. Уникальность текста не меньше 90%. В тексте должны присутствовать определенные слова подобранные мной (5 ключевых слов на 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описания для категорий сайта

    Необходимо написать 30 небольших текстов (около 500 символов) для каталога сайта. Пример текста в документе. Уникальность по Advego от 80%.   Оплата 30 грн. - 1000 знаков, осуществляется на Приватбанк или Qiwi.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт / копирайт

    Доброго времени суток! Ищу копирайтера / рерайтера для наполнения сайта, тема - грузоперевозки.  Нужно написать 5 небольших (3-5 тыс. символов без пробелов)  статей по подробным ТЗ с ключами и требованиями  по ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад