Здравствуйте! Нам требуются профессиональные копирайтеры для написания текстов на сайт о такси Внуково. Ищем только частных исполнителей,услуги студий не интересуют. Мы не веб-студия,а группа компаний, поэтому тексты нужны только для нашего проекта. ...
Рерайт копирайт про изобретателей
Разрабатываем черновой сценарий. Нужно собрать информацию из биографий 5 известных людей, согласно плану выбрать факты из биографии. Дополнить текст согласно плану дополнительной информацией. Объем 10000 зн. Уникальность не требуется. Сроки до вечера воскресенья. Оплата 400 р. План предоставлю.
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