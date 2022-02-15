Написать 4 статьи на тему кибер-безопасности

КопирайтингЗавершен1 заявка80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Детали проговорили в ЛС

2 года назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 часов назад
2 года назад
$3
5 дней
Работать с Еленой - одно удовольствие!
Взаимно в квадрате!
  • Похожие заказы

  • Нужны отзывы на авито

    Нужны отзывы на авито  Для не понимающих, чтобы написать отзывы нужно на каждый отзыв разные аккануты у которых не мение полу года регистрация с которых ведется сначала переписка и после пишутся отзывы.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать 30 текстов для видео

    Здравствуйте, ищем человека, которые напишет 30 текстов для видео материала. Краткое ТЗ:  нужно искать объявления интересные, писать текста для разноса в стиле кухни/Павла Воли/др и к материалу делать короткий план (сколько сек на какую картинку на ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтер на проект

    $50

    Нужен копирайтер на проект, который проанализирует белую бумагу проекта и по ней для уже готового каждого блока сайта, напишет (подставит вместо того что в дизайне) продающий текст. Проект лендинг в тематике blockchain NFT Games. Язык рус То ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад