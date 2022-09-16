Замовляється написання SEO статті обсягом 4000-5000 символів про телевізори. Необхідно висвітлити теми 4К-телевізорів, типи і характеристики телевізорів (OLED, LED), а також відомі бренди. Важливо використовувати надані ключі у точній формі, з унікальністю контенту 95% і оплатою 2$ за 1000 символів.
Написать сайт, две странички
Все тз в лс
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт3 года назад
Напишите текст о ножах в игре CS: GO, охватывая несколько видов по вашему выбору. Опишите их особенности, включая дизайн, применение и отличия. Подробный обзор поможет игрокам лучше понять, какие ножи выбрать и как они влияют на игровой процесс.Завершен3 года назад
Требуется написать текст о различных видах оружия в игре CS: GO. Обзор нововведений по сравнению с предыдущими версиями, описание характеристик и особенностей вооружения. Ожидается информативный и интересный материал, который привлечет внимание игроков.Завершен3 года назад
Разработка текста о продаже коробок для CS: GO, акцент на возможности заработка. Описание преимуществ и методов получения дохода через этот способ.Завершен3 года назад
Требуется написание работы объемом 12-15 страниц по строительной тематике. Необходимо знание европейских норм, программ RFEM и Scia-Engineer, а также техническое понимание зависимостей несущих конструкций от выбора материала. Ожидается небольшой ресёрч по строительным материалам.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Потрібен автор для написання статті про CSS фреймворки з технічним спрямуванням. Важливо мати розуміння сфери та навички SEO-оптимізації тексту. Вкажіть кейси на схожу тематику та вартість.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер с опытом в IT от 1 года для создания и заполнения макета портфолио компании. Необходимо работать с предоставленной информацией и при необходимости общаться с менеджерами. Требования: продвинутый английский, хороший уровень украинского или русского, навыки коммуникации и внимание к деталям. Гибкий график и проектная работа.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо написать коммерческую статью объемом 15 тысяч символов на тему поклейки обоев. Статья должна соответствовать заданной структуре. Техническое задание доступно по ссылке. Ожидается качественный контент, который привлечет внимание целевой аудитории.Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад