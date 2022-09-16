Требуется копирайтер с опытом в IT от 1 года для создания и заполнения макета портфолио компании. Необходимо работать с предоставленной информацией и при необходимости общаться с менеджерами. Требования: продвинутый английский, хороший уровень украинского или русского, навыки коммуникации и внимание к деталям. Гибкий график и проектная работа.