Написать статью. Тематика чистка ковров

$3
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Завершен1 заявка149 просмотров

Нужна статья приближенная к теме чистки ковров.

5 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Все отлично.
Благодарю за заказ. Задание понятное, оплата моментальная, как всегда.

Заявки фрилансеров

InsomniaOk
Марина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад