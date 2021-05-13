Уважаемый Алексей!

В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства -

очки-тренажер «Laser Vision».

В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском языке (уникальность

текста не менее 95%) для нового сайта LaserVision.ua на основе (и с учетом) существующей информации в интернет и на старом сайте нашей компании https://invet.net/rus/index.php

Сайт invet.net также будет продолжать работать.

ТЗ в прикрепленном файле

С уважением,

Сергей Павлович Соломко