Уважаемые господа! В настоящее время создан новый сайт [url=https://enart.info]https://enart.info[/url] на шаблоне OpenCart для презентации, продвижения и продажи изделий собственного производства. Необходимо поменять цветовую гамму шаблона. Наши пожелания – смотрите в ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Уважаемые господа! В настоящее время наша компания находится на стадии разработки контента для нового сайта , где мы будем представлять и продвигать нашу продукцию (изделий собственного производства) Необходимо создавать уникальный контент на русском ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Сайт - [url=https://enart.info/]https://enart.info/[/url] 1. Необходимо на шаблоне, который работает на CMS OpenCart Version 3.0.3.2 , включить и настроить английскую языковую версию в десктопной и мобильной версиях сайта. На данный момент ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
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Уважаемая Людмила! Просим написать уникальный текст на русском языке (уникальность текста не менее 95%) для нового сайта LaserVision.ua Источник информации для текста об очках-тренажере [i]Laser Vision[/i]: - информация в интернет - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Уважаемый Алексей! В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства - очки-тренажер «Laser Vision». В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Уважаемый Алексей! В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства - очки-тренажер «Laser Vision». В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском ...Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Существующий сайт [url=https://invet.net/]https://invet.net/[/url] необходимо перенести на платформу WordPress с сохранением существующей структуры и адресов страниц, а также с полным сохранением имеющегося контента. Желательно обеспечить: - микроразметку страниц обновленного сайта в соответствии с актуальными требованиями поисковой системы GOOGLE - ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо изготовить высококачественные презентационные графические изображения на основе имеющихся фотографий продукции, логотипа компании и текстовых рекламных слоганов. Общая концепция – здоровье, хорошее зрение у всей семьи.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимопереработать имеющиеся текстовые брошюры, флаеры и прочие рекламные материалы в соответствии с современными трендами в дизайне с целью сопроводить большую часть текстовой информации соответствующими графическими иллюстрациями или оформить ее в стилизованной инфографике. Также необходимоизготовить выдержанные в общем оригинальном ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад