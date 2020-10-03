Invet

Сергей Invet

 
72 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Цветовая гамма шаблона сайта

    Уважаемые господа!   В настоящее время создан новый сайт [url=https://enart.info]https://enart.info[/url] на шаблоне OpenCart для презентации, продвижения и продажи изделий собственного производства. Необходимо поменять цветовую гамму шаблона. Наши пожелания – смотрите в ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Тексты для нового сайта

    Уважаемые господа! В настоящее время наша компания находится на стадии разработки контента для нового сайта , где мы будем представлять и продвигать нашу продукцию (изделий собственного производства)   Необходимо создавать  уникальный контент на русском ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на шаблоне OpenCart

    Добрый день!   Сайт - [url=https://enart.info/]https://enart.info/[/url]   1. Необходимо на шаблоне, который работает на CMS OpenCart Version 3.0.3.2 , включить и настроить английскую языковую версию в десктопной и мобильной версиях сайта.   На данный момент ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать уникальный текст

    $5

    Уважаемая Людмила! Просим написать уникальный текст на русском языке (уникальность текста не менее 95%) для нового сайта LaserVision.ua Источник информации для текста об очках-тренажере [i]Laser Vision[/i]: - информация в интернет - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать уникальный текст

    Уважаемый Алексей! В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства - очки-тренажер «Laser Vision». В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать уникальный текст

    Уважаемый Алексей! В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства - очки-тренажер «Laser Vision». В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт перенести на платформу WordPress

    Существующий сайт  [url=https://invet.net/]https://invet.net/[/url] необходимо перенести на платформу WordPress с сохранением существующей структуры и адресов страниц, а также с полным сохранением имеющегося контента. Желательно обеспечить: - микроразметку страниц обновленного сайта в соответствии с актуальными требованиями поисковой системы GOOGLE - ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изготовить высококачественные презентационные графические изображения

    Необходимо изготовить высококачественные презентационные графические изображения на основе имеющихся фотографий продукции, логотипа компании и текстовых рекламных слоганов. Общая концепция – здоровье, хорошее зрение у всей семьи.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Тексты сопроводить графическими иллюстрациями

    Необходимопереработать имеющиеся текстовые брошюры, флаеры и прочие рекламные материалы в соответствии с современными трендами в дизайне с целью сопроводить большую часть текстовой информации соответствующими графическими иллюстрациями или оформить ее в стилизованной инфографике. Также необходимоизготовить выдержанные в общем оригинальном ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
shevchenkoluda
Людмила 
58 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Написать уникальный текст
Заказчик оплатил проектную работу вовремя. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Проект выполнен вовремя. Хорошая работа.
Ответный отзыв