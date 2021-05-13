Написать уникальный текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка116 просмотров

Уважаемый Алексей!

В настоящее время мы создаем контент для нового сайта с целью презентации, продвижения и продажи изделия собственного производства - очки-тренажер «Laser Vision».

В связи с этим, необходимо написать уникальный текст на русском языке (уникальность текста не менее 95%) для нового сайта LaserVision.ua на основе (и с учетом) существующей информации в интернет и на старом сайте нашей компании https://invet.net/rus/index.php

Сайт invet.net также будет продолжать работать.

ТЗ в прикрепленном файле

С уважением,

Сергей Павлович Соломко

4 года назад
Invet
74 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
4 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Тексты о варикозе и прочих сосудистых заболеваниях

    $1

    Здравствуйте! Нужны тексты чисто информационного характера. Про варикоз, тромбофлебит, гангрену и тд. В том числе есть темы про лечение, профилактику, медикаменты при различных сосудистых заболеваниях. Уникальность от 93% + ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание 10 небольших обзоров категорий в интернет-магазине

    Здравствуйте. В интернет-магазине есть меню, в нем 10 главных категорий (тематика люстры и освещение), к каждой категории, необходимо написать небольшой текст, порядка 500-700 символов. Также есть общий список слов, которые нужно внедрить. Их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать продающий текст на английском и испанском

    Нужно написать текст для презентаций, сайта и других рекламных материалов на англ и испанском (Castellano - España) языках. Тематика - авто. Желательно знание сразу 2х языков. При ответе присылайте примеры ваших работ.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья про биржи ссылок

    Нужно НАПИСАТЬ статью о самых популярных биржах вечных ссылок. План статья (можете отклонятся в случае надобности) Для чего нужны биржи ссылок (покупка для увеличения ссылочной массы)Как заработать на продаже ссылок на своем ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать продающий текст

    Написать рассказ от имени или о мастере бьюти индустрии которому каждый день приходитмся общаться с неадекватными клиентами. Но потом сервис онлайн записи устраняет такие неудобства

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджер на ведение форума со знанием психологии

    $150

    Здравствуйте! Требуется на проект копирайтер для ведения психологического форума. Необходимо знание психологии, в идеале психологическое образование. На 20 дней при работе 6 часов в день: 1) 100 комментариев на форуме (от 200 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайт, рерайт для сайта

    Необходим копирайтер для написания статей/новостей для сайта производителя геоматериалов. Текста с приоритетом на SEO. Плюсом будет наличие текстов автодорожной или около тематики в портфолио. Необходимо написать ~5-6 статей. ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Відгук Hotline

    $1

    Потрібно опублікувати готовий відгук на hotline. Текст вже готовий , від вас потрібно тільки наявність аккаунта на Хотлайн. Оплата після проходження модерації.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад