Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок36 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
AnnaVHI
Анна 
27 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAHUSDT
Швидко та якісно виконана робота
все супер
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