Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для сайта по Росписи стен. Тексты на каждой из страниц на сайте(Детская, офис, кафе и т.д.): Вам нужно зайти и ознакомиться с этими страницами, и услугами для представления о чём ...Копирайтинг11 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $210
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...Копирайтинг11 заявокЗакрытмесяц назад
Потрібно писати історії, казки дитячі. Формати бувають різні. Від маленької книжечки чи коміксу до великої книги. Казки як про певних персонажів так і довільні на ваш розсуд. У заявці обов’язково подавайте приклади своїх казок ...Копирайтинг20 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Всегда актуально!!! Поставить оценку и положительный отзыв о компании. все просто: даю ссылку, вы пишите, ждем публикацию За одну опубликованную оценку оплата - 50р. Работа не пыльная, оплата на карту, по спб, кивиКопирайтинг43 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1000
Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых ...Копирайтинг6 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад