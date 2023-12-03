Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок43 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

19 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
ade1505lina
Аделіна 
16 летУкраина
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад
19 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
чудова людина і дає чудові завдання все чотко і зрозуміло
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг с помощью ИИ(chat GPT)

    $30

    Есть сайт на bitrix, нужно наполнить его по схожей структуре как на сайте - https://perm.razgruzchiki.ru/ , нужно будет взять текст, из каждой странице, запросить у chat GPT чтобы он SEO улучшил текста, потом проверить ...

    Копирайтинг28 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    20 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    21 день назад

  • Оператор чата

    $1000

    Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем DS-Agency. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Чат-менеджер

    $210

    Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    21 день назад