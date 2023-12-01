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$1
КопирайтингЗавершен8 заявок53 просмотра
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

22 дня назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Kravchyk1997
Катерина 
26 летУкраина
24 дня в сервисе
Была
2 дня назад
22 дня назад
$1
1 день
UAHUSDT
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