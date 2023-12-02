Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен21 заявка59 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

21 день назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Dasha_324
Дарья 
19 летУкраина
22 дня в сервисе
Была
10 дней назад
20 дней назад
$1
1 день
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