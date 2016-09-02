Рерайт финансовой статьи

Нужен человек, хорошо пишущий на разные темы. На данный момент в работе описание подразделов торгового оборудования - стеллажи, витрины, стенды и т.д. Приступить требуется сегодня! Объем примерно 50 килознаков. [b][i][u]Цена - 55/1000 знбп и не обсуждается.[/u][/i][/b] Работа оплачивается ...
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мне нужена ваша помощь в рерайте финансовой статьи 6листов а4
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