Нужен копирайтер, для постоянного сотрудничества. Тематика статей - Непознанное. Разделы: 1) КУРЬЕЗЫ, ПРИКОЛЫ, ЮМОР 2) КОСМОС, ВСЕЛЕННАЯ 3) АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА ЗЕМЛЕ 4) КАТАСТРОФЫ НА ПЛАНЕТЕ ...
Рерайтеры в долгосрочный проект
В очень долгосрочный и гигантский проект (более 100млн символов) требуются рерайтеры.
Как вы понимаете, работой будете обеспечены минимум на ближайший год.
Делать будете столько, сколько будете успевать.
Требования к авторам:
Усидчивость и внимательность. Концентрация внимания на определенной задаче.
Творческий потенциал. Креативное мышление и способность к его правильной реализации на практике.
Обучаемость. Возможность быстро впитать все необходимые правила.
Коммуникабельность. Не стесняться спрашивать, узнавать, докапываться до сути.
Ответственность. Понимание важности правильно оформленного контента.
Перфекционизм. Стремление всегда и всё делать с максимальной отдачей, без единой ошибки.
Сколько можно зарабатывать и когда нужно работать:
- Оплата до 30р, и она не обсуждается. Зависит от качества вашей работы. % идет корректору (который исправляет ошибки в ваших текстах).
- У вас будет пятидневка (два выходных);
- Чем больше сделаете в день, тем лучше!
- При желании можно работать и по выходным.
Оставляйте заявки, в скайп, лс, на почту и т.д. не писать! Работа скоро уже начнется. Только реально заинтересованные.
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