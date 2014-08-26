Рерайтеры в долгосрочный проект

В очень долгосрочный и гигантский проект (более 100млн символов) требуются рерайтеры.

Как вы понимаете, работой будете обеспечены минимум на ближайший год.

Делать будете столько, сколько будете успевать.

Требования к авторам:

Усидчивость и внимательность. Концентрация внимания на определенной задаче.

Творческий потенциал. Креативное мышление и способность к его правильной реализации на практике.

Обучаемость. Возможность быстро впитать все необходимые правила.

Коммуникабельность. Не стесняться спрашивать, узнавать, докапываться до сути.

Ответственность. Понимание важности правильно оформленного контента.

Перфекционизм. Стремление всегда и всё делать с максимальной отдачей, без единой ошибки.

Сколько можно зарабатывать и когда нужно работать:

- Оплата до 30р, и она не обсуждается. Зависит от качества вашей работы. % идет корректору (который исправляет ошибки в ваших текстах).

- У вас будет пятидневка (два выходных);

- Чем больше сделаете в день, тем лучше!

- При желании можно работать и по выходным.

Оставляйте заявки, в скайп, лс, на почту и т.д. не писать! Работа скоро уже начнется. Только реально заинтересованные.