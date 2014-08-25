Рерайтер на месяц

Здравствуйте

Мой рерайтер ушел в отпуск, нужен человек который заменит его на месяц. Писать нужно уметь на разные темы (не противоречащие законам РФ), добиваться уникальности 95% и выше по ЕТХТ, вставлять ключи.

Оплата 50 рублей за тысячу — без торга.