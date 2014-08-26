Нужен копирайтер на долгосрочное сотрудничество

Ищу копирайтера для сотрудничества. Тематика - "отделка и ремонт квартир". Оплата - 50 руб/1000 знаков.

Писать нужно будет по четкому ТЗ - опишу, что написать и в каком количестве.

Самое важное - необходим текст для людей, механический рерайт приниматься не будет.