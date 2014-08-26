Нужен копирайтер на долгосрочное сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок309 просмотров

Ищу копирайтера для сотрудничества. Тематика - "отделка и ремонт квартир". Оплата - 50 руб/1000 знаков.

Писать нужно будет по четкому ТЗ - опишу, что написать и в каком количестве.

Самое важное - необходим текст для людей, механический рерайт приниматься не будет.

11 лет назад
OneTrueStory
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ollyharms
Ольга 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$5
30 дней
Отличная работа! Действительно приятный продающий текст, который хочется читать. Строго соблюдено ТЗ. Коммуникация на высоте! Буду сотрудничать еще и всем рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству! Чёткое ТЗ, своевременная оплата и ясные задачи!

Заявки фрилансеров

ollyharms
Ольга 
32 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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