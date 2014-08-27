Максимова Ольга, 21 год.
Образование: высшее, ДНУ им. О.Гончара, факультет журналистики, специальность - журналистика, магистратура.
Опыт работы: по части журналистики могу всё - читать нечитаемое, написать неописуемое, снять невозможное.
Большой опыт работы на телевидении(корреспондент, оператор видеосъёмки, автор текстов).
Есть опыт работы на радио(начитка утренних новостей).
Также работала в газетах и журналах(писала статьи, сказки, составляла гороскопы).
Могу писать тексты, работать с колоссальным объёмом информации, фотографировать, снимать видео, генерировать идеи.
Справлюсь с любой работой, уникальность текстов, быстрое выполнение и качество гарантирую.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа! Действительно приятный продающий текст, который хочется читать. Строго соблюдено ТЗ. Коммуникация на высоте! Буду сотрудничать еще и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Чёткое ТЗ, своевременная оплата и ясные задачи!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга