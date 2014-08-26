Нужно несколько копирайтеров в студию

Студия пополняет штаб копирайтеров. Необходимо 3 человека для написания текстов и выполнения других работ.

В заявке указывайте Ваши расценки, опыт и примеры работ. Если нету примеров, можете написать текст на тему "Зачем сайтам нужен копирайтер?". 500-1000 знаков будет достаточно.

Укажите, сколько времени в день вы можете уделять работе. Обязательно наличие скайпа для переписки!