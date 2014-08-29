Нужно написать несколько статей. Обязательные условия: грамотность, уникальность текста, читабельность. Подчеркну: пишите, пожалуйста, грамотно, чтобы потом не приходилось исправлять (сталкивался с этой проблемой неоднократно).

Темы статей:

1. Лабораторные исследования питьевой воды и воды в открытых водоемах (объем статьи 1-2 тыс. симв.)

2. Дезинфекция транспорта (объем статьи 1-2 тыс. симв.)

3. Лабораторные исследования продуктов питания и товаров народного потребления (объем статьи 1-2 тыс. симв.)

4. Статья, оптимизированная под запросы:

-бурилка

-услуги бурилки

-аренда бурилки

-земляной бур

-услуги земляного бура

-аренда земляного бура

Объем статьи 3-5 тыс. симв. Статья должна начинаться примерно такими словами, что существует универсальное устройство ямобур, называемое в народе бурилкой и земляным буром. Далее описание данного устройства с использованием ключевых слов.

Образцы текстов для статей 1-3 можно смотреть на сайте dezspec. ru В статьях 1-3 нужно описать: что это такое, зачем нужно, как проводится.