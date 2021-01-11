СЕО описание товара для Озон

Ищу копирайтера для написания статей на блог посвященный походам, походной жизни, туристической тематике. Желательно чтобы вы разбирались в указанных темах. Примеры тем статей: 3 эффективных способа вытащить клеща, что нужно знать об одежде для спорта и активного ...
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Подготовить 4-5 ключевых запросов, по которым ищут товар: носки детские, носки игрушки, носки-погремушки.Составить описание товара на 3-4 абзаца (характеристики + преимущества).Уникальность текста - 80-90%.Нужно 700-1000 знаков.
Готовы взяться?
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