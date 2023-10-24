Складання Рекламних Шаблонів та Текстів для Чату

Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей. Тематика: кино, сериалы, дорамы и аниме. Дополнительно заполнить карточку: актеры, жанр, режиссер и т.д. по примеру. ...
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Опис проекту:
Ми шукаємо фахівця для створення ефективних рекламних шаблонів та текстів для чату. Нам потрібен креативний і продаючий контент.
Вимоги:
Досвід у копірайтингу та рекламному контенті.
Вміння писати розгорнуто і привабливо.
Увага до деталей
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