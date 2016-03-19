Необходимо написать раздел сайта About Us на английском языке в двух вариантах, 50-60 слов и 200-300 слов, используя информацию, которую я сообщу исполнителю.
Срочно копирайтер. Написать текст по цене 50 руб - 1000 сбп
Добрый день!
Нужен копирайтер, который знаком с юридической тематикой.
Написать статью для услуги: «РАЗДЕЛ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ».
Объем от 1500 до 2800 символов без пробелов.
Заявки фрилансеров
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