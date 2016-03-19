Срочно копирайтер. Написать текст по цене 50 руб - 1000 сбп

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Добрый день!

Нужен копирайтер, который знаком с юридической тематикой.

Написать статью для услуги: «РАЗДЕЛ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ».

Объем от 1500 до 2800 символов без пробелов.

9 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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