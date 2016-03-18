Нужен автор, которому близка тематика готовки... и кто хорошо владеет этой терминологией, потому что нужно будет написать ВКУСНЫЕ тексты на тему пирогов. Более детально в личных сообщениях. Цена: 40 руб за 1000 символов ...
Ищу хорошего копирайтера
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный полезным советам для женщин и мужчин.В основном нужно будет писать статьи по темам о советах по здоровью, красоте, мужской и женской моде, путешествии, советы автолюбителям.Желательно чтобы вы хотя бы разбирались в темах.Плачу 40 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 3000–4000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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