Автор для написания статей на тему кино и игровых автоматов

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть около 300 статей на тему кино и слотов.

Если вы:

грамотны

внимательны

адекватно воспринимаете критику

и готовы плодотворно поработать - милости прошу)

Не стоит отвечать на проект если вы:

не знаете, что такое дедлайн

имеете перманентные проблемы с интернетом

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